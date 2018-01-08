Военные инженеры подключились к ликвидации коммунальной аварии в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 января. /ТАСС/. Военные инженеры наводят паромную переправу через Северский Донец, необходимую для ремонта прорванного водовода в районе города Белая Калитва Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Военнослужащие понтонно-переправочного взвода инженерной бригады Южного венного округа, дислоцированной в Ростовской области, приступили к наведению паромной переправы через реку Северский Донец в Белокалитвинском районе", - сказал Астафьев, уточнив, что решение направить инженерное подразделение для оказания помощи населению района принято командованием округа по просьбе руководства региона.

Переправа необходима для доставки к месту прорыва водовода специалистов, которые займутся его устранением. Ее длина превысит 60 м.

В выполнении специальных задач задействовано более 20 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе плавающий транспортер средний (ПТС-2), буксирно-моторный катер (БМК-460), скоростная надувная лодка (СНЛ-8), экскаватор, а также береговые и речные звенья на базе автомобиля "КамАЗ".

Как уточнили в правительстве Ростовской области, 6 января произошел порыв стального подводного водовода диаметром 325 мм, проходящего по дну реки Северский Донец, в результате чего было нарушено водоснабжение 47 многоквартирных домов и пяти социальных объектов микрорайона Заречный города Белая Калитва. Сейчас все социально-значимые объекты микрорайона уже обеспечены питьевой и технической водой. Для ее подвоза задействованы девять специализированных цистерн.