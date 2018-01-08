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Полиция Челябинской области проводит проверку по факту избиения двух малолетних детей

Происшествия
8 января, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

В пресс-службе регионального главка МВД России сообщили, что у детей 2015 и 2013 годов рождения зафиксированы синяки от сетевого шнура

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Полиция начала проверку в связи с избиением двух малолетних детей в городе Карталы Челябинской области, в результате чего они попали в больницу, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД России.

"Дети 2015 и 2013 годов рождения... У них синяки от сетевого шнура. Сообщение поступило из приемного покоя больницы в дежурную часть полиции. Проводится административное расследование по статье КоАП РФ "Побои", - сказали в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в городе Карталы мать избила двух детей горячим кипятильником, после чего их доставили в больницу. "Никакого избиения раскаленным кипятильником не было. Ожогов у детей нет", - уточнили в пресс-службе.

Полицейские не в первый раз проверяют эту семью. "Она состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних, проверка сотрудниками полиции этой семьи проводится регулярно", - добавили в пресс-службе.

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