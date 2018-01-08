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СМИ: на севере Швеции эвакуирован торговый центр после обнаружения опасного предмета

Происшествия
8 января, 15:24 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 8, января. /ТАСС

По сведениям телеканала SVT, речь может идти о ручной гранате

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СТОКГОЛЬМ, 8 января. /ТАСС/. Полиция эвакуировала торговый центр "Странд Галлерия" в городе Лулео на севере Швеции после того, как там был обнаружен опасный предмет. Об этом сообщил телеканал SVT.

"Я могу подтвердить, что обнаружен опасный предмет, и мы оцепили большую часть района", - отметила представитель полиции Мария Якобссон. На месте работают несколько полицейских патрулей.

По сведениям телеканала, речь идет о предмете, похожем на ручную гранату.

В минувшее воскресенье в столичном пригороде Ворбю прохожий поднял у станции метро незнакомый предмет, который взорвался у него в руках. Мужчина погиб. Правоохранительные органы предполагают, что это также была ручная граната.

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