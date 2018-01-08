Пожар в многоэтажном жилом доме в Тюмени ликвидирован

ТЮМЕНЬ, 8 января. /ТАСС/. Пожар в девятиэтажном жилом доме на площади 500 кв. м в Тюмени ликвидирован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Пожар ликвидирован, пожарные переходят к проливке конструкций", - сказали в пресс-службе.

По уточненным данным, 138 человек были эвакуированы, 24 спасены. "Пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже. Причины возгорания еще уточняются", - добавили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в 15:41 мск в доме №6 по Ткацкому проезду в Тюмени произошло загорание утеплителя с первого по седьмой этажи с распространением на кровлю.