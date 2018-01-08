Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 8 января. /ТАСС/. Тело одного погибшего обнаружено после пожара в девятиэтажном жилом доме в Тюмени, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

"При обходе квартир обнаружили погибшего", - сказали в пресс-службе.

По данным горздрава, еще один человек был госпитализирован в токсикологическое отделение областной клинической больницы №1 с отравлением продуктами горения.

"Когда закончится проливка конструкций и проверка квартир, по тем квартирам, которые не пострадали, будет приниматься решение. Возможно, [людей] запустят обратно. А тех, что пострадал, разместят в гостинице "Колос", - добавили в пресс-службе, уточнив, что решение примут через 1,5 часа.