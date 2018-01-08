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В воронежском автобусе задержали мужчину, напавшего на полицейских с ножом 1 января

Происшествия
8 января, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Ранее 27-летний житель Калачеевского района ранил ножом одного стража порядка в область виска, а другого в руку

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в понедельник задержали в автобусе мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на двух полицейских 1 января, из-за которого они попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"8 января сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из Росгвардии по Воронежской области при содействии граждан задержали 27-летнего жителя Калачеевского района, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции 1 января текущего года", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что подозреваемый был задержан в городском рейсовом автобусе.

Как сообщалось ранее, региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции. По данным следствия, 1 января полицейские пытались задержать мужчину за кражу, однако он напал на них с ножом и ранил одного полицейского в область виска, а другого в руку. Обоим сотрудникам полиции потребовалась госпитализация.

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