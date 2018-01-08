СК возбудил дело о поджоге в связи с пожаром в тюменской многоэтажке

ТЮМЕНЬ, 8 января. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о поджоге по факту пожара, произошедшего в девятиэтажном жилом доме в Тюмени. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего в Тюмени, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в понедельник вечером неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир. "В результате произошедшего пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома. Кроме того, в ходе тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается", - отметили в пресс-службе.

Сейчас все жильцы дома эвакуированы, следователи осматривают место происшествия и выясняют причины произошедшего.

По уточненным данным пресс-службы областного главка МЧС, в 15:41 мск загорелся утеплитель с первого по седьмой этаж, причем пламя распространилось на кровлю здания. Общая площадь пожара достигла примерно 1,5 тыс. квадратных метров, 160 человек были эвакуированы. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован с отравлением продуктами горения, на данный момент возгорание потушено. Проверку по данному факту также проводит прокуратура Тюменской области.

Для пострадавших подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Колос". Для обогрева граждан используются автобусы Тюменского автотранспортного предприятия.