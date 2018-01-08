AFP: не менее восьми мигрантов утонули при крушении судна у берегов Ливии

ТАСС, 8 января. По меньшей мере восемь мигрантов погибли, более 50, в том числе дети, пропали без вести в субботу и воскресенье у побережья Ливии. Об этом сообщило в понедельник Agence France Presse.

По его данным, первая надувная лодка отправилась в пятницу ночью от города Гарибулли (около 60 км к востоку от Триполи), но через 8-9 часов судно начало сдуваться и тонуть. Многие из пассажиров лодки, продолжает Agence France Presse, начали паниковать и прыгать в воду, другие, хватаясь за остатки судна, ожидали прибытия помощи. Тонущая лодка была замечена патрульным самолетом военно-морской операции Европейского союза "София", который передал сигнал находящимся поблизости спасательным судам. Как отмечает агентство, силами ВМС Ливии и итальянской береговой охраны удалось спасти 86 человек, а также поднять тела восьми погибших - шести женщин и двух мужчин.

По словам выживших, на борту судна находились от 140 до 150 человек. Таким образом, как констатирует Agence France Presse, по крайней мере, от 40 до 50 человек числятся пропавшими без вести, в том числе 15 женщин и шесть детей в возрасте от 2 до 6 лет. "Мы спасли 86 мигрантов, провели много реанимационных мероприятий. Нам удалось реанимировать двух детей 2 и 3 лет и одну женщину", - рассказала по телефону агентству врач Мария Рита Аглиоззо, находившаяся на борту итальянского спасательного судна. Как отмечают в Международной организации по миграции (МОМ) и Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), находившиеся на борту затонувшего судна мигранты являются уроженцами Гамбии, Гвинеи, Сьерра-Леоне, Мали, Кот- д'Ивуара, Сенегала, Камеруна и Нигерии.

В воскресенье ВМС Ливии спасли 297 нелегальных мигрантов у города Гарибулли.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число мигрантов, стремящихся любыми способами переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным "перевалочным пунктом" для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным официального представителя ливийского управления по незаконной миграции, в настоящее время количество мигрантов, сосредоточенных на ливийской территории, составляет 700 тыс. человек.

Вместе с тем, по данным Международной организация по миграции (МОМ), число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. Более трех тысяч человек, отправившихся по морю в Европу, погибли в пути.