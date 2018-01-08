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Спасатели потушили пожар на складе в Екатеринбурге

Происшествия
8 января, 20:58 дата обновления: 9 января, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Пострадавших в результате инцидента нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Пожарные потушили огонь на площади 500 кв. м. на складе с пластиком в Екатеринбурге. Угрозы окружающей среде нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Пожарные 3,5 часа боролись с огнем на складе с сырьем для производства пластиковой тары. 8 января в 23:35 мск огонь удалось ликвидировать, ведутся работы по проливке и разбору сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории провели замеры воздуха в районе пожара. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано. Причина возгорания устанавливается, добавили в пресс-службе.

Информация о пожаре на Промышленном проезде поступила в 19:37 мск понедельника. В тушении были задействованы 20 единиц пожарной и спецтехники, более 50 спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.

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