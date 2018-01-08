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Один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями на Калужском шоссе

Происшествия
8 января, 21:15 дата обновления: 8 января, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

В ходе инцидента одну из стоявших машин отбросило на человека, сообщили в ГИБДД

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате ДТП на съезде с Калужского шоссе на поселок Коммунарка, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"Вечером в понедельник на съезде на поселок Коммунарка с Калужского шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в ограждение. Несколько автомобилистов остановились, чтобы ему помочь, после чего в остановившиеся машины въехал еще один автомобилист", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, один из стоявших автомобилей отбросило на человека, в результате чего он погиб на месте.

"Всего в ДТП участвовало четыре автомобиля", - отметил сотрудник пресс-службы.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, в ДТП участвовали семь автомобилей. "В результате ДТП с участием семи автомобилей ограничено движение по двум полосам Калужского шоссе из четырех", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ДТП произошло на 3-м км Калужского шоссе.

 

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