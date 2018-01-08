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WP: полицейские США за 2017 год застрелили 987 человек

Происшествия
8 января, 21:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, января. /ТАСС

Газета составила статистику, проанализировав судебные документы и полицейские отчеты

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© AP Photo/Elaine Thompson

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американские полицейские при исполнении служебных обязанностей застрелили за 2017 год 987 человек, что немного превышает аналогичный показатель за 2016 год. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, основываясь на собственном анализе судебных документов и полицейских отчетов. В США такого рода статистика на официальном уровне не публикуется.

"В течение 2017 года полицейские застрелили 987 человек. При этом в 2016 году данный показатель составил 963 человека, а в 2015 году - 995", - говорится в статье.

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Как и в 2016 и 2015 годах, по сведениям издания, полиция чаще всего убивала белых мужчин, которые были вооружены стрелковым или же другим видом оружия. Их было 735 по сравнению с 693 - в 2016 году.

По данным газеты, в прошлом году полиция убила 19 невооруженных чернокожих мужчин, 17 - в 2016 году и 36 - в 2015 году. Газета отмечает, что число убитых полицейскими вооруженных и невооруженных афроамериканцев непропорционально высоко - 22% от общего показателя. При этом чернокожие составляют лишь 6% населения США.

68 представителей этнических меньшинств стали жертвами полицейских в прошлом году по сравнению с 51 - в 2016 и 94 - в 2015 годах. По данным ФБР, в 2017 году 46 полицейских при исполнении были убиты, и 66 - в 2016 году.

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