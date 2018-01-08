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Семь автомобилей столкнулись на трассе в Тульской области

Происшествия
8 января, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

В результате происшествия никто не пострадал

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ТАСС, 8 января. Массовое ДТП произошло в Тульской области. Как сообщили в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС, в результате столкновения семи автомобилей никто не пострадал.

"8 января около 18:00 мск на телефон "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 116-м км трассы М-2 "Крым", где произошло столкновение семи автотранспортных средств", - сообщили в ведомстве.

В региональном управлении МЧС уточнили, что участниками ДТП стали автомобили Volkswagen Passat, Dodge Caravan, Ford Fusion, Nissan Quashqai, Hyundai Grand Starex и грузовой автомобиль Scania.

В региональном МЧС также отметили, что спустя 45 минут на 113-м километре этой же трассы произошло еще одно ДТП с участием трех легковых машин, в результате которого пострадал один человек.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД, причины аварий в настоящее время устанавливаются. "Это может быть несоблюдение дистанции между автомобилями, а также погодные условия", - сказали в ведомстве.

По данным регионального главка МЧС, вечером в понедельник на территории Тульской области объявлено предупреждение в связи с усилением ветра до 18 м/с, снегопадом и гололедицей.

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