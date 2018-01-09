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ДТП под Кемерово, где погибли 5 человек, могло произойти из-за уснувшего за рулем водителя

Происшествия
9 января, 1:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Ранее причиной аварии был назван обгон попутного транспортного средства водителем легковой машины

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ТАСС, 9 января. Столкновение легкового и грузового автомобиля на трассе Алтай - Кузбасс, в результате которого погибли пять человек, в том числе ребенок, могло произойти из-за того, что водитель легкового авто уснул за рулем, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее сообщалось, что причиной ДТП стал обгон попутного транспортного средства водителем легковой машины.

"По предварительным данным, водитель легковой машины Kia уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком", - сообщили в ведомстве.

В региональном главке МВД также уточнили, что в ДТП погиб ребенок в возрасте 10 лет. "Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято - сначала будут установлены все обстоятельства происшествия и точный виновник", - пояснил ТАСС представитель регионального управления МВД.

Столкновение легковой машины Kia Ceed и грузовика Volvo на 176-м километре трассы "Алтай - Кузбасс" в Кемеровской области произошло 8 января в 20:50 мск.

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