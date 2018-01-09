Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержан лишенный прав участник гонок на Gelandewagen в Москве

Происшествия
9 января, 1:15 дата обновления: 9 января, 1:24 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 9, декабря. /ТАСС

Задержанным оказался Абдувахоб Маджидов, сообщил источник ТАСС

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали лишенного прав участника гонки на Gelandewagen, попавшего в ДТП на Профсоюзной улице в Москве, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Вечером в понедельник в районе д. 66 по ул. Профсоюзная произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате транспортные средства получили технические повреждения и их водители для оформления ДТП вызвали наряд ГИБДД. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей-участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья", - сказала Волк.

Смотрите также

Автомобиль участника гонок на Gelandewagen Шамсуарова продадут на аукционе

Приставы опровергли сообщение об изъятии Gelandewagen у сына вице-президента "Лукойла"

Gelandewagen сына вице-президента "Лукойла" изъяли в пользу государства

Россияне сочли наказание сына вице-президента "Лукойла" за гонки в Москве слишком мягким

По ее словам, документов о законности пребывания на территории России мужчина не предъявил.

"При отождествлении личности водителя у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные. Кроме того, сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников гонок на Gelandewagen в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами", - подчеркнула Волк.

Она отметила, что мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции, где была установлена его личность. "В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами", - сказала Волк.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный - один из участников гонок на Gelandewagen Абдувахоб Маджидов.

История происшествия

22 мая 2016 года сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, грубо нарушая правила дорожного движения, двигались по Ленинскому проспекту в сторону МКАД на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen. На попытки сотрудников ДПС остановить их они не реагировали, а саму гонку транслировали в интернете.

Постановлением суда Маджидову было назначено 200 обязательных работ за езду без водительского удостоверения. Двое других подсудимых были признаны виновными в оскорблении полицейских, но оправданы по обвинениям в угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Шамсуарову было назначено наказание в 300 часов обязательных работ в свободное от учебы время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Задержан лишенный прав участник гонок на Gelandewagen в Москве
3
Пентагон: атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники находятся в открытой продаже
4
Испытания второго авиалайнера МС-21 начнутся в феврале-марте
5
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
6
Клинцевич: прибытие американского эсминца в Одессу не представляет опасности для России
7
WP: спецпрокурор США по России может допросить Трампа в ближайшие недели
Темы дня
Новости партнеров
Реклама