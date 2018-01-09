Задержан лишенный прав участник гонок на Gelandewagen в Москве

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали лишенного прав участника гонки на Gelandewagen, попавшего в ДТП на Профсоюзной улице в Москве, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Вечером в понедельник в районе д. 66 по ул. Профсоюзная произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате транспортные средства получили технические повреждения и их водители для оформления ДТП вызвали наряд ГИБДД. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей-участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья", - сказала Волк.

По ее словам, документов о законности пребывания на территории России мужчина не предъявил.

"При отождествлении личности водителя у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные. Кроме того, сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников гонок на Gelandewagen в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами", - подчеркнула Волк.

Она отметила, что мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции, где была установлена его личность. "В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами", - сказала Волк.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный - один из участников гонок на Gelandewagen Абдувахоб Маджидов.

История происшествия

22 мая 2016 года сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, грубо нарушая правила дорожного движения, двигались по Ленинскому проспекту в сторону МКАД на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen. На попытки сотрудников ДПС остановить их они не реагировали, а саму гонку транслировали в интернете.

Постановлением суда Маджидову было назначено 200 обязательных работ за езду без водительского удостоверения. Двое других подсудимых были признаны виновными в оскорблении полицейских, но оправданы по обвинениям в угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Шамсуарову было назначено наказание в 300 часов обязательных работ в свободное от учебы время.