Жильцы 15 многоквартирных домов в Уфе остались без отопления из-за аварии

УФА, 9 января. /ТАСС/. Отключение центрального отопления произошло в 15 многоквартирных домах в Уфе из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэрии города.

"В Советском районе… произошло аварийное отключение центрального отопления", - говорится в сообщении.

Восстановить отопление в домах по улицам Революционная, Айская и Харьковская планируется до 20:00 по местному времени (18:00 мск), добавили в мэрии.

Сейчас в Уфе минус 6 градусов, МЧС объявило на территории Башкирии штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра с порывами до 20 м/с.