Ребенок погиб при пожаре в придорожном кафе в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 января. /ТАСС/. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в придорожном кафе в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана, еще двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

"При пожаре в придорожном кафе в селе Сулевкент Хасавюртовского района погиб трехлетний ребенок, еще двое мальчиков - пяти и 10 лет - в тяжелом состоянии были доставлены в Бабаюртовскую центральную районную больницу, затем были перенаправлены в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы в Махачкалу", - сказала Муртазалиева.

Ранее во вторник МЧС по Дагестану сообщило, что в селе Сулевкент Хасавюртовского района сгорел частный дом, имеются пострадавшие.

"По прибытию пожарных подразделений к месту возгорания в селе Сулевкент Хасавюртовского района было установлено, что сгорел одноэтажный частный дом. В 09:10 мск пожар был локализован, в 09:19 - ликвидирован. Имеются пострадавшие", - сообщил представитель республиканского управления МЧС, не уточнив состояние и число пострадавших. По его словам, площадь пожара составила 80 кв. м.

К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Дагестану привлекались восемь человек, в распоряжении которых были две единицы техники, добавили в ведомстве.