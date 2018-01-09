В Нижнем Новгороде горит производственное предприятие

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Производственное здание горит в Нижнем Новгороде на площади 300 кв. метров, тушение пожара ведется по третьему уровню сложности из пяти. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Горит двухэтажное производственное здание ОАО "Оргсинтез" на Московском шоссе, д. 83А в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас открытое горение ликвидировано.

"По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил он.

Как говорится на официальном сайте предприятия, ОАО "Оргсинтез" является одним из крупнейших предприятий лесохимической промышленности в России.

Завод был создан на базе канифольно-терпентинового завода, основанного в 1929 году. ОАО "Оргсинтез" производит и реализует продукцию из живицы сосновой, талловой канифоли.