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На юге Сахалина из-за циклона в снегу застряли около сотни автомобилей

Происшествия
9 января, 14:14 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 9, января. /ТАСС

Сахалинская область находится под воздействием циклона, который принес в южные районы острова Сахалин сильный снег

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 января. /ТАСС/. Около ста автомобилей оказались во вторник в снежном плену на трассе в 70 км от Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"В Долинском районе севернее села Фирсово скопилось около сотни застрявших в снегу автомобилей. К ним отправлено подразделение спасателей. Ведутся работы по расчистке", - цитируют в пресс-службе начальника главного управления МЧС РФ по региону Дениса Ильинова, выступившего с докладом на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По данным главы Долинского района Александра Тугарева, в окрестностях Фирсово задействовано шесть единиц техники муниципального дорожного предприятия: четыре машины пробивают дорогу с севера, еще две - с юга. По его словам, работа осложняется слабой видимостью, временами не превышающей 50 метров, иногда видимость становится нулевой. По поручению губернатора области Олега Кожемяко в селе Стародубское (на полпути между Южно-Сахалинском и местом ЧП) развернули пункт обогрева для людей из застрявших машин.

Сахалинская область находится под воздействием циклона, который принес в южные районы острова Сахалин сильный снег, ветер с порывами до более чем 20 м/с. Ожидается, что 10 января непогода затронет Курильские острова - Курильский и Южно-Курильский районы. Из-за непогоды в аэропорту Южно- Сахалинска задержаны девять прилетающих и вылетающих рейсов, остановлена работа паромной переправы Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край), связывающей Сахалин с материком, закрыто движение на некоторых автодорогах, отложены рейсы нескольких междугородних автобусных маршрутов.

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