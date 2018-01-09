В Нижнем Новгороде потушен пожар на предприятии лесохимической промышленности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили возгорание на предприятии лесохимической промышленности ОАО "Оргсинтез" в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили во вторник в пресс-службе управления МЧС по Нижегородской области.

"09 января 2018 года, в 12 часов 55 минут, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о пожаре на территории ОАО "Оргсинтез" на Московском шоссе в Канавинском районе Нижнего Новгорода <…> Предварительная площадь пожара - 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС, пожар полностью ликвидирован. Произошло возгорание смолы и оборудования в корпусе первичной обработки сырья на втором этаже кирпичного здания, которое зимой не эксплуатируется. Специалисты устанавливают причину пожара.

Источник в экстренных службах добавил, что технологический процесс на предприятии не был нарушен.

Согласно информации на сайте ОАО "Оргсинтез", компания является одним из крупнейших предприятий лесохимической промышленности в России. Завод выпускает лаки, канифоль, скипидар и другую продукцию. Работает с предприятиями лакокрасочной промышленности России и зарубежья.