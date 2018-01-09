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Семья из четырех человек в Казани отравилась угарным газом

Происшествия
9 января, 14:55 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, января. /ТАСС

В МЧС предварительной причиной происшествия называют неисправность вытяжки газовой колонки

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КАЗАНЬ, 9 января. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в одном из домов Казани, предварительно, из-за неисправности вытяжки газовой колонки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 11:24 мск 9 января <...> поступило сообщение об отравлении угарным газом семьи из четырех человек по адресу: город Казань, ул. Симонова. Работниками скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "отравление угарным газом", госпитализированы мужчина 1975 года рождения и женщина 1986 года рождения, <...> девочка 2010 года рождения, мальчик 2017 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, предварительная причина происшествия - неисправность вытяжки газовой колонки.

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