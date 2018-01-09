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Четыре новых очага бешенства выявлено в Саратовской области

Происшествия
9 января, 15:11 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 9, января. /ТАСС

Инфекцию обнаружили вблизи села Павловка, в селе Питерка, Александров Гай и в поселке Октябрьский

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САРАТОВ, 9 января. /ТАСС/. Ветеринары выявили четыре новых очага бешенства в Саратовской области, теперь во всех населенных пунктах установлен карантин. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-секретарь управления ветеринарии при правительстве региона Анна Чурсова.

"В регионе выявлено четыре новых случая бешенства среди животных - на территории вблизи села Павловка Марксовского района, в селе Питерка, а также в селе Александров Гай и в поселке Октябрьский Аркадакского района. На данных территориях установлен карантин", - уточнила Чурсова.

Собеседница агентства добавила, что специалисты теперь предпринимают все необходимые меры для того, чтобы зараза не распространилась. "Территории подвергнуты дезинфекции, выполнена вынужденная вакцинация восприимчивого поголовья", - подчеркнула Чурсова.

По данным управления ветеринарии, только в прошлом году в регионе зарегистрировано 109 случаев заболевания животных бешенством в 92 населенных пунктах. Из них в 47 пунктах карантин отменен, в остальных ограничения сохраняются.

Бешенство - острая вирусная болезнь, протекающая с тяжелым поражением нервной системы, которая чаще всего заканчивается летальным исходом. Данное заболевание поражает домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Болезнь опасна и для человека.

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