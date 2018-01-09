Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор "Карелэнерго" покинул свой пост

Происшествия
9 января, 15:21 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 9, января. /ТАСС

В декабре 2017 года в регионе произошли массовые отключения электроэнергии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 января. /ТАСС/. Директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" (входит в "Россети") - Денис Осьмов и его первый заместитель Антон Евдокунин покинули свои посты, сообщили во вторник в пресс-службе "Карелэнерго".

Смотрите также

Энергоснабжение домов около 4 тыс. жителей Карелии восстановлено

В Карелии могут ввести режим ЧС из-за массовых отключений электроэнергии

Власти Карелии пожаловались в СК на энергетиков из-за массовых отключений электричества

В декабре 2017 года в регионе произошли массовые отключения электроэнергии. В частности, по данным карельский властей, с 10 по 24 декабря от электричества было отключено 180 населенных пунктов в 15 районах, без света в общей сложности оставались почти 20 тыс. человек и около 100 социально значимых объектов. Почти все аварии произошли на линиях электропередачи компании "Карелэнерго".

"Руководивший филиалом "Карелэнерго" с 31 июля 2015 года Денис Осьмов сообщил о своем решении оставить должность и написал заявление об увольнении по собственному желанию в конце декабря", - говорится в сообщении. Отмечается, что Евдокунин, который ранее являлся первым заместителем директора филиала и главным инженером "Карелэнерго", также покинул свой пост.

В пресс-службе добавили, что с 31 декабря 2017 года исполняющим обязанности директора филиала ПАО "МРСК Северо- Запада" в Карелии стал заместитель директора "Карелэнерго" Алексей Селютин.

После массовых отключений электроэнергии правительство Карелии направило в Следственный комитет (СК) обращение и попросило проверить действия энергетиков. Управление СК по республике начало проверку. В связи со снегопадами и авариями на электросетях в Карелии 27 декабря 2017 года был введен режим повышенной готовности для системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведчук: попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась
2
Президент Польши произвел перестановки в кабмине
3
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
4
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
5
Нештатные запуски ракет-носителей США с 2008 года. Досье
6
Биография российского физика Евгения Аврорина
7
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама