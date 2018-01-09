Директор "Карелэнерго" покинул свой пост

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 января. /ТАСС/. Директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" (входит в "Россети") - Денис Осьмов и его первый заместитель Антон Евдокунин покинули свои посты, сообщили во вторник в пресс-службе "Карелэнерго".

В декабре 2017 года в регионе произошли массовые отключения электроэнергии. В частности, по данным карельский властей, с 10 по 24 декабря от электричества было отключено 180 населенных пунктов в 15 районах, без света в общей сложности оставались почти 20 тыс. человек и около 100 социально значимых объектов. Почти все аварии произошли на линиях электропередачи компании "Карелэнерго".

"Руководивший филиалом "Карелэнерго" с 31 июля 2015 года Денис Осьмов сообщил о своем решении оставить должность и написал заявление об увольнении по собственному желанию в конце декабря", - говорится в сообщении. Отмечается, что Евдокунин, который ранее являлся первым заместителем директора филиала и главным инженером "Карелэнерго", также покинул свой пост.

В пресс-службе добавили, что с 31 декабря 2017 года исполняющим обязанности директора филиала ПАО "МРСК Северо- Запада" в Карелии стал заместитель директора "Карелэнерго" Алексей Селютин.

После массовых отключений электроэнергии правительство Карелии направило в Следственный комитет (СК) обращение и попросило проверить действия энергетиков. Управление СК по республике начало проверку. В связи со снегопадами и авариями на электросетях в Карелии 27 декабря 2017 года был введен режим повышенной готовности для системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.