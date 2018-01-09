Футболист из Тулы погиб под колесами электрички

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели футболиста в Тульской области. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, утром 6 января на седьмом пикете станции "Криволучье" дизельный поезд сообщением Урванка - Черепеть насмерть сбил мужчину 1993 года рождения.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Марковская.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший - бывший игрок тульского "Арсенала-3" Антон Мартынковский.

По данным СМИ, последнее время он играл за мини- футбольный клуб "Луч". 6 января футболиста объявили в розыск, после того как он не вернулся домой. Тело погибшего было найдено 6 января, однако опознали его только 9 января.