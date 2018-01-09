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Федотов не исключил вероятности подброса наркотиков в машину правозащитника из Чечни

Происшествия
9 января, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Это, по мнению главы СПЧ, может быть связано с профессиональной деятельностью Титиева

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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов

© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов не исключает, что наркотики были подброшены в машину задержанного в Чечне руководителя республиканского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

"Мы полагаем, что есть основания для возбуждения двух уголовных дел. Одно по факту обнаружения наркотиков в машине Оюба Титиева, а второе - по факту подброса наркотиков. Нельзя исключать, что наркотики в машину были подброшены в связи правозащитной деятельностью Титиева", - сказал ТАСС глава СПЧ, комментируя задержание правозащитника. Он также полагает, что одно дело должно расследовать МВД, а второе - Следственный комитет.

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Михаил Федотов сообщил, что представители правозащитного центра "Мемориал" обратились в СПЧ в связи с задержанием Титиева понедельник днем, в связи с чем глава СПЧ связался с руководством МВД РФ. "Мы связались с руководством МВД РФ и попросили взять ситуацию на контроль. Мы также связались с Советом по правам человека при главе Чеченской республики, и чеченские правозащитники выехали в РУВД Курчалоя, где находился Титиев, разговаривали с ним, с его адвокатом и с руководством РУВД", - информировал председатель СПЧ.

Ранее представители МВД Чечни подтвердили ТАСС факт задержания руководителя республиканского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, а также то, что в его машине нашли пакет с предположительно наркотическим веществом.

"В ходе профилактических мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району на автодороге Ойсхар - Курчалой - Мескер-Юрт для проверки документов была остановлена автомашина марки ВАЗ-111930 "Лада Калина" под управлением жителя Курчалоевского района Оюба Титиева. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов", - сообщил ТАСС представитель МВД Чечни. Собеседник агентства добавил, что изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Титиева отвезли на медицинское освидетельствование.

Правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что Титиева задержали во вторник, 9 января, в 10:30. Представители правозащитного центра обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову. Позднее о задержании Титиева и обнаружении в его машине вещества, пахнущего марихуаной, сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев.

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Персоны
Федотов, Михаил Александрович Москалькова, Татьяна Николаевна
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