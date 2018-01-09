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Неизвестные совершили покушение на генерала полиции Египта

Происшествия
9 января, 21:56 UTC+3 КАИР КАИР 9, января. /ТАСС

Преступники обстреляли автомобиль, в котором ехал Атыйя, однако сам высокопоставленный полицейский не пострадал

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КАИР, 9 января. /ТАСС/. Вооруженное покушение на одного из руководителей Управления безопасности египетской провинции Дакахлия, генерала МВД Египта Дайа Атыйю было совершено неизвестными во вторник в городе Тальха, расположенном на севере страны. Об этом сообщил представитель провинциальной полиции.

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Согласно имеющейся информации, генерал Атыйя возвращался после дневной службы домой в полицейском фургоне. На одной из улиц Тальхи фургон был обстрелян из автоматического оружия неизвестными.

По свидетельству очевидцев, только профессионализм водителя, который мгновенно повернул руль в сторону и резко изменил направление движения машины, спасло жизнь генерала полиции. Ни сам генерал Атыйя, ни водитель не пострадали. Все выпущенные преступниками пули пришлись в кузов фургона.

Полиции уже удалось выяснить, что нападавших было трое. Они на мотоцикле выскочили навстречу машине, в которой находился генерал, и открыли по ней беспорядочный огонь. Преступникам удалось скрыться.

В настоящее время район инцидента оцеплен силами безопасности, проводятся следственные действия.

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