Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пять подростков пострадали в результате ДТП с автобусом в Ростовской области

Происшествия
9 января, 23:56 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, января. /ТАСС

Возраст пострадавших - от 14 до 17 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 января. /ТАСС/. Водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля - все несовершеннолетние - пострадали после столкновения с автобусом малой вместимости в городе Новочеркасске Ростовской области, сообщает во вторник пресс-центр Главного управления МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в 20:00 мск.

"17-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки Mazda-626, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом малой вместимости Hyundai County. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров легкового автомобиля (один - 14, двое - 15, еще один - 17 лет), а также водитель", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в автобусе никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ПФР объяснил, почему не все могут рассчитывать на страховую пенсию по старости
2
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
3
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
4
Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории
5
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
6
Guardian: США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
7
Пентагон: атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники находятся в открытой продаже
Темы дня
Новости партнеров
Реклама