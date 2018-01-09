Пять подростков пострадали в результате ДТП с автобусом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 января. /ТАСС/. Водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля - все несовершеннолетние - пострадали после столкновения с автобусом малой вместимости в городе Новочеркасске Ростовской области, сообщает во вторник пресс-центр Главного управления МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в 20:00 мск.

"17-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки Mazda-626, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом малой вместимости Hyundai County. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров легкового автомобиля (один - 14, двое - 15, еще один - 17 лет), а также водитель", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в автобусе никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.