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В Москве загорелся "Физтехпарк"

Происшествия
10 января, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

В здании частично обрушились вентиляционные коробы

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пожар произошел в здании "Физтехпарка" в Москве, площадь возгорания составляет 50 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На втором этаже в здании "Физтехпарка" по адресу: Долгопрудненское шоссе, 3 произошло возгорание на площади 50 кв. метров. На третьем этаже здания плотное задымление. Производится эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.

Сейчас возгорание локализовано, в ходе тушения пожара были спасены и переданы медикам для осмотра два человека.

Возгоранию присвоили повышенный номер сложности, отметил источник. 

"Пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных. В зоне возгорания слышны хлопки, произошло частичное обрушение вентиляционных коробов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на загоревшемся этаже могут находиться люди.

"Физтехпарк" - это технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и правительства Москвы с целью наладить взаимодействие своих компаний-резидентов со студентами и выпускниками ведущих технических вузов страны.

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