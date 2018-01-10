Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске 10 января из-за мощного циклона, который 9 января подошел к югу Сахалина и принес на остров обильные осадки и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"В связи со сложной дорожной обстановкой закрыта дорога на Синегорск. Отсутствует проезд на трассах до сел Елочки, Дальнее, Новая Деревня, в районах "16 километр", "Ласточка", на улице 1905 года. Заблокированы снегом проезды внутри населенных пунктов Березняки, Старорусское, Ключи, Хомутово, Луговое", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автобусный парк города пока не приступил к работе. Всем автомобилистам настоятельно рекомендовано воздержаться от использования личного автотранспорта, чтобы дать возможность спецтехнике произвести расчистку. Занятия во всех школах города отменены как в первую, так и во вторую смену.

Циклон, господствующий на юге Сахалина, принес в областной центр обильные осадки. Во дворах города нет проезда, люди с трудом выбираются из домов. Сугробы достигают полуметра, в некоторых местах до метра. Добраться до работы можно только по центральным улицам.

Южносахалинцы оставили машины возле домов и идут на работу пешком. Все в основном в лыжных костюмах и горнолыжных очках, которые защищают от ветра и снега. Видимость в областном центре не превышает 200 метров.