Пожар в "Физтехпарке" в Москве потушен

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в здании "Физтехпарка" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"Возгорание ликвидировано, общая площадь пожара составила 200 кв. метров. В ходе тушения возгорания были спасены шесть человек, один из них пострадал", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел на втором этаже здания, в результате произошло частичное обрушение вентиляционных коробов. Пожар тушили по второму номеру сложности.

"Физтехпарк" - это технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и правительства Москвы с целью наладить взаимодействие своих компаний-резидентов со студентами и выпускниками ведущих технических вузов страны.