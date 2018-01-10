Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за мощного циклона, пришедшего на юг Сахалина 9 января. Об этом сообщает пресс-служба авиапредприятия.

"Аэропорт закрыт до 13:00 местного времени (05:00 мск) 10 января 2018 года. Информация о работе воздушной гавани появится в 11:30 сахалинского времени (03:30 мск)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение ночи аэродромная служба аэропорта Южно-Сахалинск проводила расчистку взлетно-посадочной полосы. В среду в 04:00 руководство аэропорта приняло решение приостановить расчистку в связи со сложными метеоусловиями (сильный снег, видимость на ВПП - 100 метров, ветер по полосе - 20 м/с).

Согласно табло аэропорта, на прилет и вылет задержаны более 20 рейсов.