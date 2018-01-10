Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке достиг стратосферы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла в стратосферу на высоту 11 километров над уровнем моря. Об этом 10 января ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Утром на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс на высоту до 11 километров над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет 3 283 метра. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на 32 километра", - сообщил собеседник.

В управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что шлейф вулканических частиц относит в сторону от населенных пунктов, пеплопадов не зарегистрировано. Для вулкана Шивелуч установлен наивысший, красный цветовой код опасности для авиации. Выбросы пепла на высоту до 10 км над уровнем моря и более могут произойти в любое время.

Кроме Шивелуча, по данным группы KVERT, повышенную активность на полуострове проявляет вулкан Ключевской. С 1 января он выбросил около десятка столбов пара и газа с содержанием пепла.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, один из наиболее крупных на ее территории. Его извержение продолжается с кратковременными периодами затишья с 2010 года. На нем постоянно происходит рост лавового купола, наблюдается парогазовая деятельность, сход раскаленных лавин. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района, в нем проживают около 5 тыс. человек.