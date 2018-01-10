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Мужчина на угнанном бронетранспортере протаранил витрину магазина в Мурманской области

Происшествия
10 января, 13:55 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 10, января. /ТАСС

По предварительным данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения

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© Зоя Кабыш/ТАСС

МУРМАНСК, 10 января. /ТАСС/. Житель Апатитов Мурманской области в среду угнал в местной автошколе ДОСААФ бронетранспортер и врезался на нем в магазин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления ГИБДД, он также повредил припаркованную машину.

"Угонщик на гусеничной машине проехал через лесополосу, приехал на улицу Северную и там столкнулся с припаркованной машиной, а затем въехал в витрину продовольственного магазина", - уточнили в ведомстве.

После этого молодой человек зашел в магазин, где был задержан. Сопротивления он не оказывал. По предварительной информации, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили ТАСС в школе ДОСААФ, бронетранспортер стоял на балансе школы, на нем проходило обучение по направлениям от военкомата. Военного оснащения и вооружения на нем не было.

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