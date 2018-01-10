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В прокуратуре Москвы пояснили суть претензий к руководству "Матросской Тишины"

Происшествия
10 января, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

В конце прошлого года в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что в одном из корпусов СИЗО обнаружены VIP-камеры, и прокуратура Москвы заинтересовалась данной информацией

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Нарушения, выявленные при проверке СИЗО № 1 УФСИН России по Москве ("Матросская Тишина"), касались размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам, пояснили ТАСС в прокуратуре Москвы.

Проверка проводилась после публикации о наличии в "Матросской Тишине" VIP-камер. Как отметили в прокуратуре, после данной публикации и. о. начальника отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Евгений Захаров совместно с уполномоченным по правам человека в Москве Татьяной Потяевой и начальником УФСИН России по Москве Сергеем Морозом провели проверку СИЗО. В ходе посещения жалоб от лиц, содержащихся под стражей, не поступало. "Никаких ВИП-камер выявлено не было", - сообщили в прокуратуре, добавив, что речь шла о различии между обычными и отремонтированными камерами.

"Вместе с тем в ходе проверки были выявлены нарушения требований ст. 33 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", которая предусматривает раздельное содержание разных категорий заключенных", - отметили в прокуратуре.

14 декабря прошлого года сообщалось, что прокуратура Москвы заинтересовалась информацией о VIP-камерах в СИЗО "Матросская Тишина" и организовала проведение проверки соблюдения требований закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". До этого в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы сообщили, что в одном из корпусов следственного изолятора обнаружены VIP-камеры с холодильниками и большими современными телевизорами. Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что в декабре прокурор столицы в ходе проверки в СИЗО выявил несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно- исполнительного законодательства, в связи с чем начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц СИЗО "Матросская Тишина", в действиях которых усматриваются признаки злоупотребления полномочиями.

Всего в прошедшем году руководителям поднадзорных учреждений внесено 48 представлений об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 119 должностных лиц уголовно-исполнительной системы Москвы.

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