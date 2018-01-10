Против директора лицея Калининграда возбудили уголовное дело за поборы с родителей

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора лицея №49 города Калининграда в связи с поборами с родителей учеников, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении директора лицея №49 города Калининграда возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.

По версии следствия, в сентябре 2017 года подозреваемая, злоупотребляя должностными полномочиями, организовала заключение с родителями учеников договоров о добровольных безвозмездных пожертвованиях с фиксированными суммами ежемесячной оплаты, которые по сути носили принудительный характер. Сколько было собрано денег в общей сложности, на что они были потрачены, пока не сообщается, следствие изучает документацию и опрашивает свидетелей, однако известно, что в 2015-2016 годах учреждение собрало с родителей таким образом свыше 3,5 млн рублей. По данным следственных органов, 2,5 млн рублей из этой суммы директор лицея потратила на оплату охраны учреждения, хотя деньги на эти цели были выделены из бюджета города.