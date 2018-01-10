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В больнице умерла девушка, раненная в конфликте со стрельбой в центре Москвы 30 декабря

Происшествия
10 января, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Второй пострадавший остается в больнице

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Девушка, получившая ранение в конце декабря в ходе стрельбы у бара на Никольской улице в центре Москвы, скончалась в больнице, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"25-летняя женщина, получившая ранение 30 декабря на Никольской улице, скончалась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 29-летний мужчина, который также получил ранение в ходе конфликта, остается в больнице.

Конфликт со стрельбой произошел вечером 30 декабря возле одного из баров на Никольской улице. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать ревность. В результате ранения из травматического оружия получили мужчина и женщина, они были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Женщина получила шесть ранений в голову.

В ночь на 31 декабря по подозрению в стрельбе на 40-м километре Новорижского шоссе был задержан 26-летний мужчина. В ходе задержания он пытался застрелиться из травматического пистолета и был госпитализирован в тяжелом состоянии, отметил источник.

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