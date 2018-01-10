Сухогруз из Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с десантным кораблем РФ в Эгейском море

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с российским большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал" в Эгейском море.

Об этом сообщил в среду официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"30 декабря, около 7:00, в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения", - сказал Трухачев.

Сухогруз следовал из Египта в Турцию.

По Трухачева, инцидент произошел по вине сухогруза, который нарушил Международные правила предупреждения столкновений судов в море. Сухогруз шел параллельным курсом и совершал обгон корабля. Не убедившись в завершении обгона, капитан сухогруза резко изменил курс, из-за чего и произошло столкновение.

По словам Трухачева, было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте. В документе приведены все обстоятельства инцидента и заявлено возмещение ущерба за счет виновного.