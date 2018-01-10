Движение по всем автодорогам Сахалинской области открыто после циклона

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Движение по всем автомобильным дорогам Сахалина, прерванное ранее из-за прохождения циклона, открыто, сообщили ТАСС в среду в пресс- службе управления МЧС по Сахалинской области.

"Все объекты жизнеобеспечения Сахалинской области работают в штатном режиме. Проезд по всем дорогам Сахалинской области осуществляется без ограничений", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в результате прохождения циклона было закрыто движение для всех видов автотранспорта, за исключением техники дежурных служб для проведения аварийно- восстановительных работ на участках Стародубское - Макаров и Арсентьевка - Ильинское. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий, по-прежнему закрыта паромная переправа Ванино - Холмск.

Возобновил работу закрытый из-за циклона аэропорт Южно- Сахалинска. Восстановлено междугороднее автобусное сообщение.

Циклон принес в южные районы Сахалина сильный снег, а также ветер с порывами более 20 метров в секунду. В Южно- Сахалинске выпала почти месячная норма осадков, в городе был введен режим ЧС, не работали школы, не было проезда по дорогам, было нарушено энергоснабжение.