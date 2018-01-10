Жильцам поврежденного при пожаре дома в Красноярском крае предоставлено временное жилье

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Семьям, чье жилье пострадало при пожаре в Лесосибирске (Красноярский край) в ночь на 2 января, предоставлено временное жилье, сообщил ТАСС в среду и. о. зампреда правительства региона Юрий Захаринский.

"Семь семей получили временное жилье в том же районе, где они проживали. При этом люди могли выбирать из нескольких вариантов. Жилье предоставлено из муниципального фонда", - рассказал он. Захаринский напомнил, что всего пострадало 11 квартир, но часть семей отказались от временного жилья и разместились у родственников.

Также всем 11 пострадавшим семьям будет предоставлена материальная помощь в размере 20 тысяч рублей. Помимо этого они получат и компенсационные выплаты.

Как сообщалось ранее, в ночь на 2 января в Лесосибирске произошел пожар в многоквартирном доме. Три человека погибли. Первоначально 30 человек были размещены в пункте временного размещения на местной лыжной базе.

Деревянный двухэтажный дом, в котором произошел пожар, рассчитан на 50 квартир, построен в 1967 году. В 2013 году он был признан аварийным. Сейчас региональные власти решают вопрос о включении дома в краевую программу переселения из аварийного жилья и расселения его в 2018 году. Окончательно этот вопрос будет принят при корректировке бюджета региона.