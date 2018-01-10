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Прокуратура обжаловала УДО экс-руководителя Комитета лесов Коми

Происшествия
10 января, 15:32 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

В республиканской прокуратуре сообщили, что Василий Осипов "продолжает находиться в местах лишениях свободы"

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СЫКТЫВКАР, 10 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Прокуратура обжаловала постановление Сыктывкарского городского суда об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего руководителя Комитета лесов Республики Коми Василия Осипова, признанного виновным в незаконных рубках леса и приговоренного к пяти годам колонии со штрафом в 1,2 млн рублей. Об этом сообщила в среду ТАСС старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

"Прокуратура внесла апелляционное представление на решение Сыктывкарского суда по УДО Осипову, выразив свое несогласие с ним. Осипов продолжает находиться в местах лишениях свободы", - сказала ТАСС представитель республиканской прокуратуры.

Приговор Осипову и пяти его подчиненным вступил в силу в октябре прошлого года. Как было установлено в суде, в 2010-2013 годах Осипов объединил своих заместителей Александра Куратова и Руслана Ульянова, а также подчиненных Анатолия Слюсаря, Андрея Навалихина и Владимира Дробахина в организованную преступную группу для незаконного предоставления участков для коммерческой вырубки без аукционов и договоров аренды под видом санитарной рубки. Чиновники включали в госконтракты работы по охране, защите и воспроизводству лесов сплошные рубки без восстановительных работ, а бизнесмены получали участки за минимальную плату. Нанесенный лесфонду ущерб оценен в 4,1 млрд рублей.

Суд назначил Осипову пять лет лишения свободы со штрафом в 1,2 млн рублей, Куратову, Навалихину и Дробахину - по три года колонии, Ульянову и Слюсарю - по два с половиной колонии общего режима. Всем запрещено судом занимать определенные должности. Осипов также признан виновным в получении взятки в 20 тыс. рублей, эта сумма у него конфискована. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с фигурантов 4,1 млрд рублей ущерба.

Осужденные обжаловали приговор, настаивая на своей невиновности, их адвокаты ставили под сомнение работу экспертов, подсчитавших ущерб в 4,1 млрд рублей. Однако Верховный суд Республики Коми оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

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