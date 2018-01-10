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Прерванное из-за аварии электроснабжение районов Дагестана полностью восстановлено

Происшествия
10 января, 15:29 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, января. /ТАСС

Как сообщалось ранее, около 12 тысяч человек остались без света

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МАХАЧКАЛА, 10 января. /ТАСС/. Электроснабжение районов Дагестана, прерванное во вторник из-за аварии, полностью восстановлено, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко.

"Энергетики АО "Дагестанская сетевая компания" 10 января к 14:30 мск полностью запитали всех потребителей Республики Дагестан и завершили аварийно-восстановительные работы", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, около 12 тысяч человек 9 января попали в зону отключения электроэнергии в Дагестане, где сильные порывы ветра и снегопад в ночь на среду привели к авариям на распределительных сетях.

В зону отключения попали потребители Буйнакского, Дербентского, Магарамкентского и Хасавюртовского районов, а также города Хасавюрта. Социально значимых объектов в зоне отключения не было. К аварийно-восстановительным работам было привлечено 19 бригад.

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