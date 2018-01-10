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Четыре человека погибли в ДТП под Красноярском

Происшествия
10 января, 15:39 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, января. /ТАСС

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу

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КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли при столкновении двух автомобилей под Красноярском. Об этом в среду сообщили в региональном главке МВД.

"ДТП произошло в районе деревни Таскино в Емельяновском районе. На трассе Красноярск - Енисейск столкнулись два автомобиля… Погибли четыре человека, в том числе двое детей", - сообщает ведомство.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

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