Четыре человека погибли в ДТП под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли при столкновении двух автомобилей под Красноярском. Об этом в среду сообщили в региональном главке МВД.

"ДТП произошло в районе деревни Таскино в Емельяновском районе. На трассе Красноярск - Енисейск столкнулись два автомобиля… Погибли четыре человека, в том числе двое детей", - сообщает ведомство.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.