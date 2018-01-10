Последствия энергоаварии устраняют в пригороде Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Энергетики устраняют последствия аварии в калининградском микрорайоне Чкаловск, лишившей электроснабжения почти 15 тысяч человек. Как сообщили ТАСС в Центре управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС РФ по Калининградской области, сейчас большая часть потребителей уже получает электричество.

"10 января в 18:15 местного времени (19:15 мск) от оперативного дежурного ОАО "Оборонэнерго" в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о нарушении энергоснабжения в микрорайоне Чкаловск города Калининграда. По информации диспетчера "Оборонэнерго", произошло срабатывание защиты трансформатора на подстанциях микрорайона", - сообщили в ведомстве.

В результате аварии электричества лишились 14 тысяч 890 человек в 403 жилых домах, а также пять социально значимых объектов, сказал собеседник агентства.

"Специалисты "Оборонэнерго" оперативно проводят подключение объектов города по линиям энергоснабжения. На 19:30 (20:30 мск) большая часть жилого фонда получает электричество, подключены все социально значимые объекты", - сообщили в региональном главке МЧС.

По словам собеседника ТАСС, полностью устранить последствия аварии планируется до 21:00 (22:00 мск).