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Французский суд отправил на повторное рассмотрение дело участницы Femen Ждановой

Происшествия
10 января, 23:19 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, января. /ТАСС

В 2014 году Яна Жданова, раздевшись выше пояса в парижском музее восковых фигур, серьезно повредила статую российского президента Владимира Путина

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ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Кассационный суд Франции в среду постановил отменить решение суда низшей инстанции, который снял часть обвинений с участницы движения Femen Яны Ждановой за нарушение общественного порядка в музее восковых фигур Гревен. Как сообщает агентство AFP, суд считает необходимым провести еще одно судебное разбирательство по этому делу.

В начале июня 2014 года Жданова, раздевшись выше пояса, провела, как она сама настаивает, "политическую акцию" в парижском музее восковых фигур, в ходе которой серьезно повредила статую российского президента Владимира Путина. Суд первой инстанции признал Жданову виновной в "сексуальном эксгибиционизме" и порче собственности музея, оштрафовав на €1,5 тыс. Позднее Апелляционный суд Парижа снял с нее обвинение в эксгибиционизме и уменьшил штраф до €600. Теперь Кассационный суд Франции отменил это решение, постановив провести новый судебный процесс.

В принятом решении отмечается, что она "преднамеренно обнажила грудь в музее, являющемся местом общественного пользования". Адвоката Ждановой Мари Дозе раскритиковала данное решение, подчеркнув, что считает его "порождением давно прошедшей эпохи". Она также указала, что все судьи на процессе оказались мужчинами, намекнув, что их решение представляет собой проявление ненависти к женщинам.

Femen - украинское незарегистрированное движение, которое действует с 2008 года, а свою известность оно получило из-за провокаций, которые характеризуются как "радикальный эксгибиционизм". Их выходки в основном происходили в Киеве, но также имели место в Москве возле Храма Христа Спасителя, в Париже в Соборе Парижской Богоматери и в Ватикане. Одной из наиболее резонансных "акций" участниц Femen стало уничтожение поклонного креста в центре украинской столицы. Кроме того, они проводили ряд политически мотивированных акций.

Около года назад Жданова рассказывала, что оригинального движения Femen уже не существует - оно распалось в 2015 году из-за внутренних противоречий.

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