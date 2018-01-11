Мосгорсуд начнет слушания по делу главы УСБ СК РФ Максименко

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Мосгорсуд 11 января проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении главы управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Трое высокопоставленных сотрудников СК - замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров, Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов - были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года, им было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору").

Согласно материалам дела, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой), получили взятку в 500 тыс. евро за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), являющегося одним из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве. Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство. По словам источника, близкого к следствию, это связано с тем, что высокопоставленные сотрудники СК полностью признали свою вину.

Кроме того, по версии следствия, в 2016 году Максименко вместе с соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил 500 тыс. долларов за способствование совершению незаконных действий по одному из уголовных дел, которое расследовало территориальное подразделение СК РФ. Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в 50 тыс. долларов за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предварительное следствие по делу осуществлялось следственным управлением ФСБ России, процессуальный надзор - управлением по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России.