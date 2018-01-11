Водоснабжение в Воронеже, нарушенное из-за повреждения трубопровода, восстановлено

ТАСС, 11 января. Подача холодной воды в дома Ленинского района Воронежа восстановлена, сообщается на сайте "Росводоканал Воронеж".

"Специалисты воронежского водоканала в сжатые сроки устранили утечку из земли в Ленинском районе Воронежа. В 23:15 10 января подача воды в дома по улице Моисеева была возобновлена", - говорится в сообщении.

10 января вечером жители ряда домов Ленинского района Воронежа остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода в районе дома № 55 по улице Моисеева. По информации местных СМИ, без воды остались порядка 5 тыс. горожан.