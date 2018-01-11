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Водоснабжение в Воронеже, нарушенное из-за повреждения трубопровода, восстановлено

Происшествия
11 января, 1:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Специалисты воронежского водоканала устранили утечку из земли в Ленинском районе

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ТАСС, 11 января. Подача холодной воды в дома Ленинского района Воронежа восстановлена, сообщается на сайте "Росводоканал Воронеж".

"Специалисты воронежского водоканала в сжатые сроки устранили утечку из земли в Ленинском районе Воронежа. В 23:15 10 января подача воды в дома по улице Моисеева была возобновлена", - говорится в сообщении.

10 января вечером жители ряда домов Ленинского района Воронежа остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода в районе дома № 55 по улице Моисеева. По информации местных СМИ, без воды остались порядка 5 тыс. горожан.

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