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Вынесение приговора россиянину Дринкману отложено в США до 1 февраля

Происшествия
11 января, 2:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, января. /ТАСС

По данным следствия, Дринкман причастен к взлому компьютерных сетей, ущерб оценивается в $300 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Оглашение приговора гражданину России Владимиру Дринкману, который в сентябре 2015 года признал свою вину в причастности к организации одной из крупнейших хакерских атак в истории США, отложено до 1 февраля. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель окружной прокуратуры в американском штате Нью- Джерси Уильям Скэггс.

"Приговор ему и другому обвиняемому - [Дмитрию] Смилянцу - вынесут 1 февраля", - отметил он. Заседание по делу Дринкмана, по словам Скэггса, начнется, предположительно, в 10:30 по местному времени (18:30 мск), по делу Смилянца - в 14:00 (22:00 мск). Разбирательство проходит в окружном суде в городе Камден (штат Нью-Джерси).

Ранее ожидалось, что наказание Дринкману огласят 12 января, а Смилянцу, который также является гражданином РФ и признал свою вину в 2016 году, - 11 января.

Дринкман и Смилянец были арестованы в Нидерландах в 2012 году по запросу американской стороны и впоследствии выданы Соединенным Штатам. В общей сложности обвинения по этому делу были предъявлены американскими властями заочно четырем россиянам и украинцу. Дринкман фигурировал в деле как главный подозреваемый.

15 сентября 2015 года он признал себя виновным в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерным системам, а также с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Прокуратура ранее сообщила, что россиянину может грозить тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф в размере более $1 млн, а после выхода из тюрьмы его депортируют на родину. Первоначально гражданин РФ отрицал свою вину и заявлял, что суд над ним в США не может быть справедливым.

По данным следствия, Дринкман и другие фигуранты дела причастны к организации взлома компьютерных сетей более 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт. От их действий, как утверждалось, в период с 2005 по 2012 год пострадали, в частности, электронная биржа NASDAQ, авиакомпания JetBlue, торговые сети J. C. Penney и 7-Eleven, французская компания розничной торговли Carrefour и бельгийский банк Dexia. Причиненный ущерб оценивался в $300 млн, прокуратура назвала эту кибератаку одной из крупнейших в истории США.

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