Полиция обезвредила бомбу в машине на востоке Мельбурна

СИДНЕЙ, 11 января. /ТАСС/. Австралийская полиция обезвредила самодельное взрывное устройство, обнаруженное в автомашине на востоке Мельбурна. Об этом сообщил 11 января официальный представитель полиции штата Виктория.

По его словам, минувшей ночью около 02:30 по местному времени (10 января, 18:30 мск), патрульные полицейские заметили на скоростной автодороге в районе Бэйсуотер припаркованную к обочине автомашину Toyota с номерами, которые значились как украденные. "В машине находились мужчина и женщина, которые, заметив приближавшихся полицейских, скрылись", - отметил представитель правоохранительных органов. Впоследствии 21-летняя женщина была задержана, и "она в настоящее время оказывает содействие расследованию", мужчина находится в розыске.

В автомашине было обнаружено самодельное взрывное устройство и множество "других подозрительных предметов", сообщил полицейский. Прибывшие на место происшествия саперы переместили бомбу в безопасное место и взорвали ее. Утром движение по автостраде было возобновлено.