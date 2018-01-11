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Полиция обезвредила бомбу в машине на востоке Мельбурна

Происшествия
11 января, 2:30 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 11, января. /ТАСС

Полицейские обнаружили в автомобиле самодельное взрывное устройство и другие подозрительные предметы

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СИДНЕЙ, 11 января. /ТАСС/. Австралийская полиция обезвредила самодельное взрывное устройство, обнаруженное в автомашине на востоке Мельбурна. Об этом сообщил 11 января официальный представитель полиции штата Виктория.

По его словам, минувшей ночью около 02:30 по местному времени (10 января, 18:30 мск), патрульные полицейские заметили на скоростной автодороге в районе Бэйсуотер припаркованную к обочине автомашину Toyota с номерами, которые значились как украденные. "В машине находились мужчина и женщина, которые, заметив приближавшихся полицейских, скрылись", - отметил представитель правоохранительных органов. Впоследствии 21-летняя женщина была задержана, и "она в настоящее время оказывает содействие расследованию", мужчина находится в розыске.

В автомашине было обнаружено самодельное взрывное устройство и множество "других подозрительных предметов", сообщил полицейский. Прибывшие на место происшествия саперы переместили бомбу в безопасное место и взорвали ее. Утром движение по автостраде было возобновлено.

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