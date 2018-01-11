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AP: в Калифорнии после наводнений и оползней пропавшими считаются 24 человека

Происшествия
11 января, 3:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, января. /ТАСС

Официальный представитель округа Санта-Барбара Эмбер Андерсон сообщила, что пропавшие находятся где-то в районе стихийного бедствия

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НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники спасательных служб после наводнений и оползней в южной части штата Калифорния считают пропавшими без вести 24 человека. Об этом сообщило 10 января агентство Associated Press (AP).

"Мы не знаем, где они находятся. Мы думаем, что где-то в районе стихийного бедствия", - приводит агентство слова официального представителя округа Санта-Барбара Эмбер Андерсон. Ранее сообщалось, что из-за наводнений и оползней на юге Калифорнии погибли 15 человек. По последним данным AP, 20 человек пострадали и были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Примерно 100 жилых домов и восемь хозяйственных построек были уничтожены, еще около 300 домов и 20 построек - повреждены.

С 8 января в южной Калифорнии идут ливни, в нескольких районах штата была объявлена эвакуация жителей. Некоторые из них отказались покидать свои дома.

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