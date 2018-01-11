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Пожарные потушили возгорание в жилом доме в центре Петербурга

Происшествия
11 января, 13:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, января. /ТАСС

Площадь возгорания составила 40 кв. м, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Пожар в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, из-за которого спасателям, по уточненным данным, пришлось эвакуировать 20 жителей, потушен. Данные о пострадавших уточняются, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Ранее сообщалось, что из здания эвакуировали 30 жителей квартир, расположенных под коммуналкой, в которой началось возгорание.

Площадь пожара, произошедшего в трехкомнатной квартире шестиэтажного дома, составила 40 кв. м. "Эвакуированы 20 человек. В 12:31 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) пожар ликвидирован, сведения о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении возгорания принимали участие четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Пожар произошел на Кавалергардской улице, в доме №14/16. Сотрудники МЧС спасли троих жителей одной из квартир, которые не могли покинуть дом из-за сильного задымления.

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