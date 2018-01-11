СК начал проверку по факту смерти школьницы в одном из сел Пензенской области

ПЕНЗА, 11 января. /ТАСС/. Следователи начали проверку после смерти школьницы в одном из сел Пензенской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

"Проводится доследственная проверка по факту смерти девочки 2003 года рождения. По предварительным данным, 28 декабря 2017 года в школе села Кириллово Земетчинского района проводилась репетиция к празднованию Нового года. Во время демонстрации номера на сцене внезапно упала одна из участниц. По пути в больницу девочка умерла в машине", - говорится в сообщении.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти школьницы стала сердечная недостаточность. "В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в СК, добавив, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.